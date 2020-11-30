Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tövbeler Olsun 15. bölüm dün akşam yayınlandı. Tövbeler Olsun 15. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri yeni bölümü merak ediyor. İşte Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı...
TÖVBELER OLSUN 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— TRT 1 (@trt1) November 30, 2020
TÖVBELER OLSUN 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rafaello tarafından dolandırılan Namzet ve Latife hala olayın şokunu atlatamamıştır. Namzet ise bu durum yüzünden Osman’ı suçlamaktadır. Öte yandan şirketin durumunun kötüye gittiğini öğrenen Namzet herkesi acil toplantıya çağırır. Nazmiye ve Anıl’ın ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışan Ertan ise Anıl ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır.
Sena yüzünden Aylin'le arası bozulan Buğra en sonunda gerçeği söyleyerek Sena'dan uzaklaşmak ister. Fakat bu defa da Latife ve Hülya buna engel olmak için büyük bir işbirliği kararı almıştır. Sena'nın şirketin başına geçtiğini öğrenen Namzet‘in de Buğra ve Sena ile ilgili planları vardır.
Osman'ın tesadüfen karşılaştığı Mahir yüzünden Namzet ‘in başına yine olmadık işler gelecektir. Namzet Mahir'den nasıl helallik alacak? Şirketteki köstebeği bulmak isteyen Nazmiye'ye neler bekliyor? Hülya ve Latife'nin planı ne? Osman'ın yanlış anlaması bu defa Namzet ‘in başına ne işler açacak? Tüm bunlar olurken Horanta Holding'i bekleyen büyük tehlike ne?
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