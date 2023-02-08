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Halk arasında tik hastalığı olarak da bilinen tourette sendromu nedir sorusunun basit yanıtı, genetik nedenlere de dayanabilen, bir sinir sistemi bozukluğu sonucunda meydana gelen istemsiz tikler şeklinde olacaktır. Tourette sendrımu genellikle çocukluk döneminde kendini göstermeye başlamaktadır. Sendromun ortaya çıktığı yaş aralığıysa 5-9 olarak bilinmektedir. Hastalık bazen şiddetli bazense durgun seyretmektedir.

Şiddeti zaman içinde değişkenlik gösteren sendromun en atağa geçtiği dönem 10 yaş olarak bilinmektedir. 10 yaşında belirtileri artış gösteren sendromun 20 yaşından sonra şiddeti azalmaya başlamaktadır. 20 yaşından erişkinlik dönemine doğru hastalık gittikçe geriler. Tourette sendromu belirtileri nelerdir sorusunun yanıtı ikiye ayrılarak değerlendirilmelidir. Çünkü tourette sendromu motor tikler ve ses tikleri olmak üzere ikiye şekilde ele alınır. Bu tik tipleri de kendi içinde basit ve karmaşık olarak ayrılmaktadır. Peki genel olarak tourette sendromu belirtileri nelerdir?

- Göz kırpma

- Omuz silkme

- Kaş kaldırma

- Baş sallama ya da baş çevirme

- Üfleme yahut dili dışarı çıkarma

- Boğaz temizleme, öksürme

- Burun çekme

- Esneme

- Kekeleme

Tourette sendromu belirtileri basit ve kompleks olarak değişiklik göstermektedir. Yaşanan belirtiler kişinin hayatını oldukça zora sokabilmektedir. Yaşamı oldukça zorlaştıran tourette sendromlarından biri de yetişkinlerde istemsiz kafa sallama eylemidir. İstemsiz oluşan bedensel tiklerden biri olarak bilinen kafa sallama, nörobiyolojik bir rahatsızlıktır. Ne yazık ki bu sendromun ortaya çıkış nedenleri henüz bilinmemektedir. Kısaca TS olarak da adlandırılan hastalığın ortaya çıkış nedenleri bilinmese de genellikle kalıtsal kökenli olduğu ifade edilmektedir. Çocukluk döneminde hızlı seyredip, yetişkinlik döneminde belirtilerinin azaldığı söylenen tourette sendromu geçer mi diye merak edilmektedir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin cevap aradığı bir diğer soru ise tourette sendromu tedavisi nasıl yapılırdır olacaktır.

Tourette Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tourette sendromu tedavisi nasıl yapılır konusuna girmeden önce hastalığın teşhisine değinelim. Ne yazık ki tourette sendromu tanısını direkt koyabilecek herhangi bir tektik veya test bulunmamaktadır. Tourette sendromunu teşihis etmek için en önemli nokta hastanın öyküsüdür. Tanı koyabilmek için hastanın öyküsünü dinlemekle birlikte uygulanabilecek ikinci yolsa olası hastalıkları elemektir. Vücutta meydana gelen rahatsız edici tiklerin sebebi genellikle tourette sendromuyla ilgili olsa da farklı hastalıklardan da kaynaklanabilmektedir. Belirtilerin diğer hastalıklarla ilgili olup olmadığını anlamak için çeşitli tetkikler yapılabilir. Tetkikler temiz çıkarsa, diğer hastalıklar elenerek kişinin yaşadığı sorunların nedeninin tourette sendromundan kaynaklandığı netleşir.

Peki hastalık kesin olarak teşhis edildiyse tourette sendromu tedavisi nasıl yapılır? Teşhis konusunda olduğu gibi tedavi konusunda da ne yazık ki tourette sendromu için direkt bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak sendromun doğrudan tedavisi olmasa da dolaylı yolla uygulanabilecek çözümler vardır. Tourette sendromu tedavisi için bazı ilaçlar ve davranışsal tedaviler tercih edilir. Genellikle tourette sendromu bireyin hayatını çok zorlayacak şekilde seyretmez. Ancak kişi günlük yaşamında zorlanıyorsa, bu noktada öncelikli olarak davranışçı tedavi tercih edilir. Davranışçı tedaviyle hastalık semptomlarını hafifletmek adına hastaya bazı teknikler öğretilir ve psikolojik destek verilir. Sendromunu yaşayan kişi de davranışçı terapinin işe yaramadığı nokta da ilaç devreye girer. Bu ilaçlar direkt tourette sendromu ilacı olmasa da hastalığın semptomlarını azaltmaya yarayacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk