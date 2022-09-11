"DOSTUMA BİLE DERDİMİ ANLATAMADIM"

"Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim' İnanamadım."