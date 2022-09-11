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Totti ihanet anlattı! İşte o sözler...

Totti ihaneti anlattı! İşte o sözler...

AS Roma'nın efsanevi futbolcusu Francesco Totti, 20 yıllık eşi Ilary Blasi ile evliliklerinin neden bittiğini ve yeni sevgilisi Noemi'yi anlattı

11.09.2022 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • AS Roma'nın efsanevi futbolcusu Francesco Totti, 20 yıllık eşi Ilary Blasi ile evliliklerinin neden bittiğini ve yeni sevgilisi Noemi'yi İtalyan basınından Corriere della Sera'ya detaylı şekilde anlattı. İşte Totti'nin açıklamaları...

  • Totti, sonun başlangıcının eylül ayında olduğunu söylüyor. Ilary'nin o anda evlilik dışı bir ilişkisi olduğundan yoğun şekilde şüphe duyuyor. 20 yıllık evliliklerinde hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor ve Ilary'nin telefonunu kontrol ediyor. İhaneti keşfetmenin en klasik yolu işe yarıyor. Totti, Ilary'nin kuaförü Alessia'dan gelen mesajları buluyor. Ilary ve Alessia'nın neden birbirlerini görmek için kuaför dışında tuhaf bir şeye ihtiyaç duyduklarını bilemiyor. Ilary, kuaför Alessia'nın aslında kuaför Alessia olmadığını anlıyor.

  • BÜYÜK EFSANE DE ALDATILDI

    Totti, her şeyi içinde tutuyor ama öfkesi giderek katlanıyor. Ilary bir gün Totti'ye Milano'da gereğinden daha uzun süre kalmak zorunda olduğunu söylüyor. Totti, Ilary'nin o an sevgilisiyle birlikte Milano'da olduğunu anlıyor. Totti, depresyona giriyor. Uykusuzluk, acı, üzüntü... Roma'nın Julius Sezar'dan bu yana en büyük efsanesi, bu depresyondan çıkışının Noemi Bocchi sayesinde olduğunu dile getiriyor.

  • KAVGALAR 2016'DA BAŞLAMIŞ

    İtalya'nın en gözde ve en ünlü çifti de diğerleri gibi krizlerin ardından ayrıldı. Totti, durumun hiçbir zaman ışıltılı olmadığını 'Masallar hiçbir zaman var olmadı' diyerek anlatıyor. Aralarındaki kavgaların ve ilişkiyi bitmeye yakın hale getiren kavgaların 2016'da başladığını itiraf ediyor.

  • "TELEFONA BAKTIM! İNANAMADIM"

    "Geçen yılın eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Gerçekten birden fazla diyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum. Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu."

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