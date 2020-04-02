İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son koronavirüs nedeniye lige verilen arada vatani görevini yerine getirecek.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre; İngiltere’den ayrılarak ülkesine gelen 27 yaşındaki yıldız oyuncu temel bir eğitim kursu için 3 hafta orduda kalacak.

21 AYLIK SÜREDEN MUAF OLMUŞTU

Daha önce Asya Oyunları’nda altın madalya kazanarak Güney Kore’deki 21 aylık zorunlu askerlik kanunundan muaf olan Son, 20 Nisan’dan itibaren Jeju Adası’ndaki bir deniz piyade kampına katılarak temel eğitim alacak.

İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle Premier Lig’e Nisan ayı sonuna kadar ara verilmesini değerlendiren yıldız oyuncu askerlik eğitiminden sonra toplum hizmeti olarak 544 saatlik futbol eğitimi verecek.

Son, 20 Nisan’dan önce liglerin başlaması halinde askerlik görevini yine ertelemeyi düşünecek.