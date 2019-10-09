İngiliz basını Tottenham’ın bir süredir gündeminde bulunan Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç'in transferinin ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu.

Sport Witness’e göre; Vedat’ı hemen hemen bütün maçlarında takip eden Tottenham, milli aradaki Cebelitarık ve Kosova karşılaşmalarında da oyuncuyu izlettirecek. Kosova formasıyla İngiltere’ye karşı oynadığı futbol ve attığı golle büyük dikkat çeken Vedat’ın Premier Lig’de bir çok ekibin takibinde olduğu da belirtildi.