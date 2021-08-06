İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.

Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.