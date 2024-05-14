Tottenham: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU
Manchester City, Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Erling Haaland, Manchester ekibin galibiyete taşırken Guardiola'nın öğrencileri puanını 88'e yükseltti ve liderliğe tırmandı!
Tottenham ile Manchester City, Premier Lig'in 37. hafta müsabakasında karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi.
Mücadelede gol perdesi 51. dakikada açıldı. Sağ kanattan gelişen atakta Kevin de Bruyne'ün ortasına iyi hareketlenen Haaland müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve Manchester City 1-0 öne geçti.
Müsabakanın son anlarında Manchester City penaltı kazandı ve topun başına gelen Norveçli yıldız hata yapmadı ve skoru 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda gol olmazken Manchester City 27. galibiyetini aldı ve puanını 88'e yükselterek liderliğe tırmandı. Tottenham ise 63 puanda kaldı.
Manchester City, son maçında West Ham'ı yenerse üst üste 4 kez Premier League şampiyonu olan ilk takım olacak.