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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tottenham: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Kuzey Londra Derbisi'nde Arsenal deplasmanda Tottenham'a konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 17:57 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:57
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        Kuzey Londra Derbisi Arsenal'in!
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        İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Tottenham sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi Topçular 1-0 kazandı.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Gabriel kaydetti.

        Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Tottenham ise 4 puanda kaldı.

        Ligin 5. haftasında Tottenham sahasında Brentford'u ağırlayacak. Arsenal ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

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