Tottenham: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Kuzey Londra Derbisi'nde Arsenal deplasmanda Tottenham'a konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Tottenham sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi Topçular 1-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Gabriel kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Tottenham ise 4 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Tottenham sahasında Brentford'u ağırlayacak. Arsenal ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.