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Tosun Paşa filmi oyuncuları kim? Tosun Paşa filmi nerede çekildi, konusu ne?

Arzu film etiketiyle perdeye gelen efsane film Tosun Paşa'nın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Türk sinemasının kült filmlerinden Tosun Paşa'nın senaryosu ise Yavuz Turgul'a ait. Tosun Paşa filmi oyuncuları kim? Tosun Paşa filmi nerede çekildi, konusu ne?

12.12.2021 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Tosun Paşa filmi oyuncuları kim? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

Yeşilçam'ın fenomen filmlerinden Tosun Paşa bu akşam Show TV'de seyirciyle buluşuyor. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Tosun Paşa filmi 1976 yılında beyaz perdeyle buluşmuştu.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Olay 19. yüzyıl Mısır'ında geçer. Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI

Tellioğulları Oyuncu Rolü Seferoğulları
Oyuncu Rolü Oyuncu Rolü
Akil Öztuna Akil Kemal Sunal Şaban / Sahte Tosun Paşa Sıtkı Akçatepe Sıtkı
Şener Şen Lütfü Müjde Ar Leyla Cevdet Arıkan Suphi
Adile Naşit Adile Mete Sezer Daver Bey Hikmet Gül Rukiye
Tuncay Gürel Bekir Oktar Durukan Hakiki Tosun Paşa Ata Saka Kasım
Ayşen Gruda Zekiye Bilge Zobu Merasim Kıtası Kumandanı Ayten Erman Mor Elbiseli
Ergin Orbey Vehbi Yasemin Esmergül Dadı Akif Kilman Akil'e Sopayla Vuran
Oya Aydonat Emine Hayri Esen Defterdar Bey Nevin Güler Sarı Elbiseli
Zihni Göktay Ruhi Celal Yonat Çığırtkan Tevfik Şen Mavi Ceketli
Filiz Toprak Fatma Ali Demir Tellioğulları'ının kaçırdığı adam Suna Yıldızoğlu Sarışın Kız
İhsan Bilsev Mülayim Sıdıka Duruer Yemekte ve Hamamda
Günfer Feray Hatice

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tellioğlu ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanıldı. Filmin çöl sahneleri İstanbul’un Şile ilçesinin Ağaçlı köyünde çekilirken, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgândaki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.

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