İzmir'in Tire ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalan yaşlı kadın öldü.

AA'nn haberine göre, 12 yaşındaki O.S., Peşrefli Mahallesi'ndeki çiftlikte traktörle manevra yapmak istedi. Bu sırada arkasındaki babaannesi Kamile S.'yi (77) fark etmedi. Traktörün ezdiği yaşlı kadın ezildi. Korkunç kazada hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralanan Kamile S, haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamile S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. O.S. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.