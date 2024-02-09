Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü

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Olay, dün Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki İlgün Kölege, 4 yaşındaki torunu ile cadde üzerinde yürürken torunu tramvay yoluna girdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu^nun haberine göre tramvayın geldiğini gören yaşlı kadın, son anda torununu iterek ezilmekten kurtardı. Kendisi kaçamayan kadın, tramvayın altında kaldı. Bir süre tramvayın altında sürüklenen kadın ağır yaralanırken 4 yaşındaki çocuk da hafif şekilde yaralandı.

KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda tramvayın altından kurtarılan ağır yaralı yaşlı kadın ile hafif yaralı torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün Kölege, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Olay anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde gelen tramvayın önünde bir çocuk belirliyor. Peşinde koşan kadın, çocuğu iterek tramvayın altına girmesini engelliyor. Torunun hayatını bu hamle ile kurtaran İlgün Kölege kendi hayatını kaybetti.

TRAMVAY SÜRCÜSÜ TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK OLDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tramvay sürücüsü K.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.