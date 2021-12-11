Torunu yaşındakilerle aynı sırada: Görenler akademisyen sanıyor

Memleketi Tokat’ta memuriyete başlayıp Kocaeli’de gittiği yüksekokulda elektrik bölümünü 5 üzerinden 4.14 puanla bölüm birincisi olarak bitirmesinin ardından Ankara’da 1982-1986 yılları arasında Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü ve Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan evli ve 2 çocuk babası Kutlu, 43 yıl önce ara verdiği sınıf öğretmenliği eğitimini tamamlamak için Amasya Eğitim Fakültesi’nin yolunu tuttu. Ancak onu okul koridorlarında ve sınıfta gören herkes akademisyen olduğunu sandı. Gerçeği ise dinleyince öğrendiler.
"4. DİPLOMAYI ALMAYA TALİBİM"
Uzaktan eğitim yoluyla derslere girip soruları doğru yanıtlamak için son anına kadar süresini kullandığı sınavları da kaçırmayan 2 torun sahibi Kutlu, “66 yaşımdayım ve hala ayaktayım. Uzaktan eğitimle eksik kalan derslerimi tamamlayıp 43 sene önce yarım kalan eğitimimi tamamlama çabası içindeyim. Kısmetse 4. diplomayı almaya talibim. Ömür boyu eğitim anlayışıyla Allah’ın izin verdiği son nefese kadar eğitimime devam edeceğim” dedi.
Sunduğu eğitimin kalitesine işaret ettiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu vurgulayıp 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği turizm sektörü dolayısıyla gezmediği ülke kalmadığını anlatıp gençlere ülkelerinin kıymetini bilmelerini tavsiye eden Kutlu, “Türkiye’miz gerçekten bir cennet. Başka ülke aramaya gerek yok. Allah’ın bir lütfu ve kıymetini bilelim. Düşüncelerimizle, fiiliyatımızla bu güzel cenneti cehenneme çevirmeyelim. Herkes buna dikkat etsin” diye konuştu.
"DİĞER ÖĞRENCİLERİMİZE DE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"
Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı ile Tokatlı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin başkanlığını yapmasının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünü okuduğuna değinen Kutlu’yu azmi dolayısıyla tebrik eden hocası Doç. Dr. Meltem Kösterelioğlu ise, “Cemal Bey hiçbir derste devamsızlık yapmaz ve iştirak eder. Diğer öğrencilerimize de örnek teşkil ediyor. Farklı kuşakların sınıf ortamında olmasının sınıf dinamiği açısından da bir zenginlik olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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