Torun bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak konusu oldu. SSK tarafından gerçekleştirilen torun bakım maaşı için belirtilen şartlara uyulması gerekiyor. Torun bakım paraları ise en fazla 12 ay boyunca aylık 425 TL olarak ödemesi gerçekleşiyor.

TORUN BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Torun bakım aylığı başvurusu, online ve elden olacak şekilde, iki ayrı kategoride incelenmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen torun bakım parası başvuruları, https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Torun bakım aylığı için belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, sistemde başvuru sayfası açılmaktadır. Sistemde yer alan “Başvuru İşlemleri” butonuna tıklandıktan sonra, “Başvuru Yap” bölümü tercih edilmelidir.



TORUN BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

-Torun bakım maaşı almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

-Proje kapsamında belirlenen pilot illerden bir tanesinde ikamet edilmeli ve torunların da aynı şehirde yer alması gerekir.

-Çalışan anne ve çocuklarının bir evde ikamet etmesi, büyükannenin ise farklı bir adreste bulunması gerekir. Büyükanne ve torunların aynı şehirde yer almaması durumunda, torun bakım aylıkları söz konusu olmayacaktır.

-Bebek sahibi olan annenin, 18 yaşından büyük olması gerekir.

-Annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışması gerekir.

-Torun bakım maaşı başvurusu yapılan tarih itibariyle, bakımı üstlenilecek çocukların 3 yaşını tamamlaması gerekir. 3 yaşından büyük olan çocuklar, kreş desteği kapsamında gireceğinden, bu çocuklar için torun bakım maaşı verilmeyecektir.

-Annelerin SSK kapsamında, özel sektörde çalışması gerekir.

-Özel sektör iş sözleşmesi kapsamında görev alan anneler, sigortalı şekilde çalışma hayatına devam etmelidir. Torun bakım aylığı başvurusu yapılan ve maaş alınan süreçler içerisinde, çalışma hayatına devam edilmelidir.

-Annelerin işten ayrılması durumunda, torun bakım aylığı ödemeleri sona erecektir.

-4857 sayılı kanun kapsamında, annelere verilen doğum izninin tamamen kullanılması ve doğum izninin ardından, iş hayatına geri dönülmesi gerekir. Ücretsiz izin talep eden anneler, bu süreçte torun bakım aylığından faydalanamazlar.

-Sigortalı olarak çalışan annelerin, torun bakım maaşı süresi içerisinde en az 1 yıllık sigorta ödemesi yapması gerekir. 360 günlük prim ödemesi yapılmadığında, torun bakım aylığı alınamayacaktır.

-İşveren ve anne arasında, birden üçüncü dereceye kadar kan bağı bulunmamalıdır.

-Anne ve babanın çalışması durumunda, elde edilen net gelirin asgari ücretin 3 katından daha fazla olmaması gerekir.

-Torun bakım ücreti alınan dönemlerde, herhangi bir bakıcı istihdamı yapılmamalıdır. Başka bakıcının tutulduğu tespit edildiğinde, torun bakım aylığı ödemeleri tamamen kesilecektir.

-Torun bakımından sorumlu olacak büyük anne, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum olmamalı, herhangi bir hastalık ya da fiziksel engeli bulunmamalıdır.

-65 yaşını geçmiş büyükannelerin, sağlık raporu alması gerekir.

-İkametgâh kayıt belgesi olmadan, torun bakım aylığı başvurusu yapılamaz.

-Torun bakım aylığı başvurusu yapacak büyükannelerin, taahhütname ve kimlik belgeleriyle kuruma başvuru yapması gerekir.

İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından talep edilen evraklar, bakanlık görevlileri tarafından belirtilecektir.

Temel olarak gerekli görülen evraklar şunlardır:

Torun bakım aylığı talep eden büyükannenin kimlik belgesi fotokopisi

Çalışan annenin ve bebeğin kimlik belgesi fotokopileri

Anneye ait nüfus kaydı örneği

Çalışan annenin bağlı bulunduğu işyerinden alınmış imza sirküleri örnekleri

Çalışılan işyerine ait ticaret sicil gazetesi örnekleri

Büyükanneye ait sağlık raporu

Anne, bebek ve büyükanneye ait ikametgâh kayıtları

Annelerin SGK hizmet dökümü örnekleri

Anne ve babanın net gelirinin yer aldığı gelir belgesi