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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Torreira nefes aldı! - Galatasaray Haberleri

        Torreira nefes aldı!

        Galatasaray'ın bu sezon oynadığı tüm maçlarda forma giyen Lucas Torreira ara ile nefes aldı. Milli aralarda ülkesine giden Uruguaylı futbolcu bu arayı kısa bir seyahat ve tatil ile değerlendirerek dinlenmeyi tercih etti

        Giriş: 27.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:04
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          Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira lige verilen ara ile rahat bir nefes aldı.

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          Sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı tüm maçlarda forma giyen Uruguaylı son haftalarda fiziksel olarak yıpranmıştı.

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          Maç geceleri ağrılarından uykuları kaçma noktasına gelen 28 yaşındaki futbolcu arada dinlenme fırsatı buldu.

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          Milli aralarda genellikle ülkesine giden ve ailesiyle vakit geçiren Uruguaylı bu arada kısa bir seyahati tercih etti.

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          Yine akrabalarıyla Dubai'ye giden Torreira bugün Türkiye'ye geri dönecek.

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          Bireysel olarak çalışmalara başlayacak Uruguaylı futbolcu yarından itibaren takımla çalışmalara katılacak.

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          25 maçın 24'üne ilk 11'de başlayan Torreira takımın en çok süre alan ismi konumunda.

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          25 mücadelede 2 bin 74 dakika sahada kalan Uruguaylı futbolcu son süreçte tüm kaslarının yorgun düştüğünü dile getiriyordu.

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          Gabriel Sara ile iyi bir ikili olan Torreira şimdiye kadar 1 gol atarken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

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