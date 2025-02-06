Tori Spelling ve 13 yaşındaki kızı alışverişte görüntülendi

Tori Spelling ve 58 yaşındaki oyuncu Dean McDermott, boşanma davası sırasında çocuklarının ortak yasal velayetini talep etti. Haziran 2023'te McDermott, artık silinmiş bir Instagram gönderisinde kendisi ve Spelling'in 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrılmaya karar verdiklerini duyurdu.

Tori Spelling ve McDermott, resmi olarak boşanmadan üç yıl önce ayrılmıştı. McDermott, Ocak 2023'te büyük bir kavganın ardından madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezine yattı.