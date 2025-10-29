Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Torba Yasası 2025: Torba Yasası'nda hangi maddeler var, düzenleme içeriği nelerdir, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

        Torba Yasa maddeleri 2025: Torba Yasa içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

        Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlayan Torba Yasa, kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri içeren kanun teklifinde; kira gelirine vergi, noter harcı, vergi muafiyetleri gibi pek çok başlık bulunuyor. Peki, Torba Yasa'da hangi düzenlemeler öne çıkıyor? İşte, 36 maddeden oluşan Torba Yasa teklifine dair ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:28
        • 1

          TORBA YASASI MADDELERİNDE NELER VAR?

          Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmeye başlanan 36 maddelik Torba Yasa'nın detayları ortaya çıktı. Yeni yasa teklifi kira geliri, yeni harç ödemeleri, sosyal güvenlik düzenlemeleri gibi birçok kalemi içeriyor.

        • 2

          ENFLASYON MUHASEBESİ YOK

          Ekonomi yönetimi ve iş dünyası tarafından yakından izlenen enflasyon düzeltmesi konusunun, torba teklife dahil edilmemesi dikkat çekti. AK Parti Grubu içinde yapılan değerlendirmelerde, bazı şirketlerin uygulamayı suiistimal ettiği ve ciddi vergi kaybına yol açtığı yönündeki tespitler öne çıktı.

          Bu nedenle teklif metninde, enflasyon muhasebesine ilişkin bir düzenleme yer almaması kararlaştırıldı. Kulislerde, şu aşamada “erteleme olmasın, uygulama devam etsin” yaklaşımının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

          Buna karşın, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinden gelen erteleme talepleri sürüyor.

          İş dünyası temsilcileri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeği yansıtmadığını, “kâğıt üzerinde kâr” görünen firmaların vergi yüküyle karşılaştığını belirtiyor.

          Hükümetin bu talep karşısında tutum değiştirip değiştirmeyeceği görüşmeleri esnasında netleşecek.Bir değişiklik olursa düzenleme önergeyle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, aksi halde Genel Kurul aşamasında gündeme gelebilecek.

        • 3

          KİRA GELİRLERİNE YENİ VERGİ DÜZENİ

          Teklifin en dikkat çeken bölümlerinden biri, mesken kira gelirlerindeki istisnanın daraltılması.

          Mevcut durumda 47 bin TL’ye kadar kira geliri vergiden muafken, yeni düzenlemeyle bu istisnadan yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek.

          Düzenlemenin, istisnadan yararlanan mükellef sayısını 1,9 milyondan 500 binin altına düşürmesi ve 2027 itibarıyla 22 milyar TL ek gelir sağlaması öngörülüyor.

        • 4

          KREDİ FAİZİ GİDERİNE SINIR

          Kiraya verilen konutlar için kullanılan kredilerin faizlerinin gider olarak yazılması uygulaması kaldırılıyor.

          Amaç, kredili ve kredisiz gayrimenkul sahipleri arasında vergi adaletini sağlamak ve konut yatırımlarının vergi avantajına dayalı şekilde yönlendirilmesini önlemek.

          Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla 1,6 milyar TL gelir etkisi oluşturması bekleniyor.

        • 5

          GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ 4’E ÇIKIYOR

          Gelir vergisi mükellefleri için 4. geçici vergi beyannamesi yeniden getiriliyor.

          Bu adımla kazançlar yıl içinde daha dengeli şekilde beyan edilecek. Uygulamanın 2 milyar TL damga vergisi geliri sağlaması öngörülüyor.

        • 6

          GAYRİMENKULDE GERÇEK BEYAN ZORUNLULUĞU

          Tapu işlemlerinde eksik bedel beyanı yapanlara uygulanan vergi ziyaı cezası %25’ten bir kata çıkarılıyor.

          Amaç, gayrimenkul piyasasında kayıt dışılığı azaltmak ve satış işlemlerinin gerçek bedel üzerinden yapılmasını sağlamak.

        • 7

          ARAÇ SATIŞLARINA NOTER HARCI

          Sıfır ve ikinci el araç satışlarından artık nispi noter harcı alınacak.

          2024 yılında yaklaşık 10 milyon araç satışı gerçekleştiği dikkate alındığında, bu düzenlemenin 13 milyar TL civarında gelir yaratması bekleniyor.

        • 8

          RUHSATLARA YILLIK HARÇ UYGULAMASI

          Kuyumcular, özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeler artık yıllık harç ödeyecek.

          Harç tutarları 10 bin ile 50 bin TL arasında değişirken, büyükşehirlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak. Yıllık 4,5 milyar TL ek gelir hedefleniyor.

        • 9

          SOSYAL GÜVENLİKTE YÜK ARTIYOR

          Borçlanma ve ihya oranları %32’den %45’e, prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor.

          İşverenlerin uzun vadeli prim oranı 1 puan artırılırken, işveren hissesi teşviki 4 puandan 2 puana indiriliyor.

          Bu düzenlemelerin toplamda sosyal güvenlik sistemine yaklaşık 70 milyar TL ek kaynak sağlaması bekleniyor.

        • 10

          DÖNÜŞÜM VE FİNANSMAN DÜZENLEMELERİ

          Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kamu bankalarından iç borçlanma yetkisi tanınıyor.

          Ayrıca Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı 2027’ye kadar uzatılıyor. Bu adımların amacı, deprem riski altındaki bölgelerde dönüşüm projelerini hızlandırmak.

        • 11

          ÇEKLERDE VADE UZADI

          Çeklerin üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibraz edilmesi yasağı 2028 sonuna kadar uzatılıyor. Bu düzenleme, piyasada likidite istikrarını korumayı hedefliyor.

        • 12

          SPOR ORGANİZASYONLARINA VERGİ MUAFİYETİ

          Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ilişkin tüm gelirler KDV ve gelir vergisinden muaf tutulacak.

        • 13

          TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

