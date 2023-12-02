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        Haberler Gündem TORBA YASA SON DAKİKA | 2023 Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasa maddelerinde neler var?

        Torba yasada neler var ve ne zaman çıkacak? İşte içeriği ve maddeleri!

        Torba yasa içeriği ve maddeleri gündemdeki yerini aldı. Meclis'in ana gündem maddeleri arasında yer alan 2. torba yasanın içeriğinde; SGK prim borçlarına af, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye, taşerona kadro, en düşük emekli maaşı ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak?İşte 2023 yeni torba yasa içeriği ve maddeleri hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:15
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        • 1

          Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini koruyor. 2. yeni torba yasanın TBMM'de görüşülmesi sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanacağı öngörülüyor. Peki, torba yasada SGK prim borçlarına af, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye, taşerona kadro, en düşük emekli maaşı ve ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlmeyle ilgili maddeler yer alacak mı? İşte "2. Yeni torba yasada neler var ve hangi maddeleri kapsıyor?" sorularının yanıtları...

        • 2

          YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?

          Ekonomik konuların üzerinde durulacağı torba yasanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni torba yasa maddeleri arasında; memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor.

        • 3

          TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

          AK Parti 80 maddelik torba yasayı Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanı Güler; "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecek.

        • 4

          TAŞERONA KADRODA SON DURUM

          Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        • 5

          EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

          Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.

        • 6

          SSK PRİM BORÇLARINA AF GELECEK Mİ?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinden satır başları;

          Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.

          Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

        • 7

          5 BİN TL İKRAMİYE TORBA YASADA

          Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlayacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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