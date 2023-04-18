GEÇİCİ İŞÇİLER SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLECEK
İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.
"HEM BİR YIL ÇALIŞABİLECEK HEM DE KADROYA ATANACAK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kanun teklifinin Genel Kurulda kabul edilmesinin ardından, “Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.