MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR!

Meclis 16 Ocak'ta yeniden çalışmalarına başlamıştı. Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

Ayrıca Genel Kurul, bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek. Yeni torba yasanın tüm maddelerinin en kısa zamanda kabul edilmesi bekleniyor.