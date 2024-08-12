Dünya çapında viral olan bu akıma son olarak milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu katıldı. Razgatlıoğlu, Portekiz'de dün düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.