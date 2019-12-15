15 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulu firma, topraksız tarım uygulamaları kapsamında ürettiği fideleri yurt içi ve dışına satıyor.
25 yıl önce çiftçilere ilaç tedariği sağlayarak sektöre giren firma, zaman içinde topraksız tarıma yöneldi.
Topraksız tarımla domates ve biber fidesi yetiştiren firma, yurt içi ve dışından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Firmada ziraat mühendisi olarak görev yapan Çağın Deniz Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fide konusunda dünyayla yarıştığını söyledi.
Başlangıçta 3 dekarda fide yetiştirdiklerini, bugün ise 30 dekara ulaştıklarını belirten Dikmen, "Yıllık 100 milyon adet fide kapasitesine ulaştık. Tohumculuk için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Tohumlarımız dünyadan aşırı talep görüyor." dedi.
Dikmen, topraklı tarımda sezonun kısa, yabancı otla mücadelenin zor olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Biz de topraksız tohum üretimini tercih ettik. Özellikle yurt dışından bu konuda çok talep geliyor. Sadece bitkinin istediği gübre ve gerekli mineralleri hazırlıyoruz, tanklarımıza aldığımız solüsyonu perlit torbalarının içinden dolaylı olarak veriyoruz. Bitki, gerekli şartlar sağlandığı için çok güzel gelişme gösteriyor. Topraksız tarımın üretim veya sağlık bakımından topraklı tarımla bir farkı yok. Çevre sağlığı bakımından daha da faydalı. Balkan ülkeleri başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri ve İsrail'e kadar tohum dağıtımı yapıyoruz."
Özellikle domates fidesine talebin yoğun olduğunu belirten Dikmen, gelecek yıllarda daha fazla ülkeye satış yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!