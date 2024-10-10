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        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk için piste çıkıyor - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk için piste çıkıyor

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğu için Portekiz'de piste çıkıyor, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:13
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        Razgatlıoğlu şampiyonluk için yarışacak!
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        Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Portekiz'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında yarışacak.

        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı 11. ayağı 4.182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde yarın serbest antrenmanlarla başlayacak.

        Toprak Razgatlıoğlu, BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) yarın Estoril'de serbest antrenmanlara katılacak.

        Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, 12 Ekim Cumartesi günü Estoril Pisti'nde TSİ 16.00'da hafta sonunun 21 turluk birinci yarışına çıkacak, 13 Ekim Pazar günü de önce TSİ 13.00'te Superpole'de ardından da TSİ 16.00'da hafta sonunun 21 turluk ikinci ana yarışında gaza basacak.

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        Genel klasmanda en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde 414 puanla şampiyona liderliğini sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Estoril'de Nicolo Bulega ile olan puan farkını şampiyonanın 12. ayağı öncesinde 63 puan ve üzerine çıkartırsa dünya şampiyonluğunu ikinci kez ilan edecek.

        BAHATTİN SOFUOĞLU YENİ TAKIMIYLA PİSTE ÇIKIYOR

        Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayak mücadelesi de Portekiz'de Estoril Pisti'nde yapılacak.

        Bahattin Sofuoğlu yeni takımı Yamaha Tayland ile ilk kez Estoril Pisti'nde görücüye çıkarken, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla derece mücadelesi verecek.

        Estoril'deki şampiyonada 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.15'te birinci yarışlar, 13 Ekim Pazar günü ise saat 17.15'te de ikinci yarışlar gerçekleştirilecek.

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