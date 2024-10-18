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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanırken, yarış için hazır olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:22
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        Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri!
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        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağında yarınki ilk yarışta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışa hazır olduğunu söyledi.

        Toprak, WSBK'nin hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağının yarınki ilk yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega ile puan farkını koruması durumunda, ikinci dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

        Yarışla ilgiliaçıklamada bulunan Toprak, "Şu an stres yok. Tamamen yarışa odaklandık. Bugün antrenman yaptık. Bunun için çok rahat geçirdik. Şu anda motosikleti ayarlamaya çalışıyoruz. Yarına motoru biraz daha geliştirirsek bize daha çok yardımcı olacak. Şu anki görüntü yarışa hazır olduğumuz. İnşallah yarın birinci oluruz. En büyük hedefim bu." diye konuştu.

        WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 19-20 Ekim'de İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

        Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de yarın koşulacak ilk yarışta en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerinde tutarsa, 20 Ekim'deki yarışlara bakılmaksızın 2024 dünya şampiyonluğunu garantileyecek.

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