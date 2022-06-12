İtalya'daki Misano Pisti'nde koşulan sezonun 8'inci yarışına ilk cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ile girdiği kıyasıya rekabette damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Razgatlıoğlu sabah saatlerinde yapılan Superpole yarışını da birinci bitirmeyi başarmıştı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda beşinci ayak 15-17 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de koşulacak.

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