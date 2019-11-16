16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile çıktığı testlerde göz doldurdu. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2020 sezonunun ilk kış testlerinde 1.50.657’lik derece elde etti. Sadece 36 tur pistte kalan Toprak bu derecesiyle hem en iyi dördüncü zamanın sahibi oldu hem de yeni sezonda şampiyonluk yarışının en kuvvetli adaylarından biri olduğunu da gösterdi.
Bir fabrika takımı olan PATA Yamaha ile mücadele etmek için sabırsızlandığını dile getiren Razgatlıoğlu tek hedefinin 2020 yılında Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyonluk olduğunu söyledi.
Geçen sene bağımsız pilot kategorisinde çok önemli işlere imza attığını belirten Razgatlıoğlu "2019’da önemli rakipleri geride bırakarak podyumlar yaptım, yarış kazandım. Yeni takımıma 2019 yılının en iyi bağımsız pilotu unvanıyla geldim. Yeni sezonda tek hedefim, yeni takımım ile şampiyonluk yaşamak. Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Motora alışma sürecim beklediğimden daha hızlı gerçekleşiyor. Yeni takımım PATA Yamaha ile yeni sezonda yarışacağım için çok mutluyum. Bu sezon pistlerde Türk bayrağıyla liderlik turu atmak ve her ülkede İstiklal Marşımızı dinletmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım" diye konuştu.
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