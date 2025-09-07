Habertürk
        Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 3'te 3 yaptı - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 3'te 3 yaptı

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa'daki 9. ayağının son yarışında da birinci oldu. Bu sonucun ardından milli sporcu, Fransa'da mücadele ettiği üç yarıştan da zaferle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 17:46 Güncelleme: 07.09.2025 - 17:46
        Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa'daki 9. ayağının son yarışında piste çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi birinci sırada tamamladı.

        Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'nde WSBK'nin 9. ayağında 21 turluk ikinci ana yarışta piste çıktı.

        ROKiT BMW Motorrad takımıyla bugün önce superpole yarışını birinci tamamlayan ve ikinci ana yarışa ilk sırada başlayan Redbull sporcusu Toprak, ilk turlardan itibaren liderliği ele geçirdi ve finiş çizgisine kadar önde götürdüğü yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

        Milli sporcu böylece şampiyonanın Fransa ayağındaki 3 yarışı da kazanmayı başardı. Üst üste 12. galibiyetini elde eden Toprak, son yarıştaki birinciliğinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

        Fransa'da son yarışı Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing ekibinden İngiliz motosikletçi Alex Lowes de üçüncü sırada bitirdi.

        Türkiye adına WSBK'de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Fransa'daki son yarışı 17. sırada tamamladı.

        Şampiyonada 9. ayak yarışlarının sonucunda genel klasmanda puanını 469'a çıkartan Toprak, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile aradaki puan farkını 39'a çıkardı.

        Genel klasmanda Bulega 430 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci 260 puanla üçüncü sırada yer aldı. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sıradaki yerini korudu.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı, 26-28 Eylül'de İspanya'nın Alcaniz şehrindeki MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak.

        Habertürk Anasayfa