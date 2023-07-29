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        Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 8. ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:27
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        Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu
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        Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 8. ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirdi.

        Yağmur nedeniyle ıslanan Most Pisti'nde koşulan yarış 22 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, lastik tercihi nedeniyle yarışın başında 12. sıraya geriledi.

        Pistin ilerleyen turlarda kurumaya başlamasıyla bu kez lastik avantajını ele geçiren Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Yarışı Büyük Britanyalı Jonathan Rea kazanırken, İtalyan Danilo Petrucci ise üçüncü sırayı aldı.

        Toprak, Çekya'daki ilk yarışı 12. sırada tamamlayan genel klasman lideri İspanyol Alvaro Bautista ile puan farkını 54'e indirdi.

        Sürücüler klasmanında Bautista 395 puanla zirvede yer alırken, Toprak 341 puanla ikinci, Rea ise 226 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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