22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlanıyor. Önceki gün 97 yaşında yaşamını yitiren ve hayatını erozyonla mücadeleye adayan Karaca için TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.
Karaca için bu sabah Cemal Reşit Rey Salonu’nda veda töreni düzenlendi. Karaca'nın cenazesi Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilecek.
HAYRETTİN KARACA KİMDİR?
Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. 50'li yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından biliniyor.
Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilim insanlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum haline geldi. 14 bin türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezi olarak ifade ediliyor. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer de, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" diye bahsetmektedir. Karaca ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır.
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