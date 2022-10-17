Sahte doktorluğa soyunanlar! Oran yüzde 77.3

Türkiye’de tedavinin en önemli yapı taşlarından olan ilaç kullanımlarıyla ilgili yapılan araştırmalar kaygı uyandıran ve şaşırtan sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Şaşırtıcı sonuçlar sadece genel kullanımla ilgili olmayıp hastalık yükünü en fazla taşıyan yaşlı grubunu tehdit eden davranış kalıplarına da dikkat çekiyor. Aşağıda Türkiye’de ilaç kullanım alışkanlıklarına yönelik 3 farklı araştırmanın çarpıcı sonuçları yer alıyor.
DOKTOR TAVSİYESİ OLMADAN İLAÇ KULLANANLAR YÜZDE 77.3
Türkiye’de toplumu oluşturan bireylerin yüzde 77.3’ü doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanıyor. Yüzde 26.2’si ilaç dozlarını doktora danışmadan artırıp azaltıyor. Yüzde 84.4’ü doktorun önerdiği ilaç saatlerine uyarken, yüzde 77.3’ü ise kullanmaları gereken ilaçlarını doktorun önerdiği süreden önce bırakıyor.
Araştırmaya katılanların akraba, arkadaş, komşu tavsiyesine göre ilaç kullanım oranının yüzde 66 olduğu belirtiliyor.
İLAÇ ALIRKEN AKRABAYA VE ARKADAŞA DANIŞILIYOR
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın ilacın satın alınması ve kullanılmasıyla ilgili araştırmasının sonuçlarına göre ülkemizde halkın 1/5’i ilacı reçetesiz alıyor. İlaç satın alma eğilimini belirleyenlerin arkadaş, akraba, eczacı – kalfa önerisi ya da kişisel deneyim olduğu belirtiliyor.
YAŞLILARIN YÜZDE 21’İ KENDİ İSTEKLERİNE GÖRE İLAÇ ALIYOR
Türkiye’de doktor kontrolü olmadan ve reçetesiz ilaç kullanımı özel hasta gruplarında da sık görülüyor. Yapılan bir çalışma, yaşlıların ilaç alımlarında yüzde 52.62’sının doktor, yüzde 21. 1’inin kendi isteği, yüzde 13. 2’sinin arkadaş, yüzde 7. 9’unun eczacı, yüzde 5. 2’sinin ise komşu önerisiyle hareket ettiğini gösteriyor.
Referanslar:
1. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016, 3(3), 44-55.
2. STED, 2004, cilt 13, sayı 12, 451.
3. IGUSABDER, 11 (2020): 279-290.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!