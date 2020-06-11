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Haberlerİş-YaşamToplanan inek sütü miktarı nisanda arttı

Süt ve süt ürünleri üretim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 873 bin 641 tona yükseldi.

11.06.2020 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
süt ve süt ürünleri üretimi verileri
AA

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 3 artışla 873 bin 641 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12,6 yükselerek 146 bin 414 tonu buldu.

Aynı dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,1 azalarak 88 bin 1 ton olarak kayıtlara geçti.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40,2, inek peyniri üretimi yüzde 8,6, tereyağı üretimi yüzde 7, yağsız süt tozu yüzde 3, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 0,8 artarken, kaymak üretimi yüzde 5,8, ayran üretimi yüzde 55,8 azaldı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

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