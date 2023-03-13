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Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 94 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış gösterdi

Giriş: 13.03.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Toplam ciro endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 94 arttı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 8,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 94 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yılın ilk ayında yıllık bazda yüzde 65,6 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 115,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi da aynı ayda Aralık 2022'ye göre yüzde 8,5 yükseldi.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 artış kaydetti.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 8,9 arttı.

DEPREM BÖLGESİNE İLİŞKİN ALTERNATİF VERİ KAYNAKLARI KULLANILDI

Öte yandan, ciro endekslerinin hesaplanmasında KDV beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ise mücbir sebep ilan edilerek beyannameler ertelenmişti. Bu nedenle ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 6,29 olarak hesaplandı.

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