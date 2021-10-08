Türkiye'de kendisi gibi bebek koleksiyonu yapanların olduğunu belirten Yurtsever, "Ama bu kadar bebekleri olduğunu zannetmiyorum. Müze fikri hala aklımızda. İstanbul'da da bebek sergisi var. İnşallah önümüzdeki haftalarda orayı da gezeceğiz ve fikir edineceğiz. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesinden bir yer isteyeceğiz. Verirlerse kaleye bir heyecan, bir nefes getireceğiz. Kalede bir müze daha olacak" ifadelerini kullandı.