Topik nedir, nasıl yapılır? Topik tarifi ve püf noktaları nelerdir? Masterchef topik tarifi

MAZLEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet patates

1 su bardağı tahin

5 kuru soğan piyazlık doğranacak

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 buçuk çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Ayçiçek ve zeytinyağı

YAPILIŞI

Soğanları doğradıktan sonra, yağ döktüğünüz tavaya soğanları ekleyin. Üzerine tuz ve şekeri ilave edin ve rengi karamalize olana kadar kavurun.

Fıstık ve kuş üzümünü önceden suda bekletin.

Ardından içerisine kuş üzümü ve dolmalık fıstığı da ekleyin. Pişen soğanlara yarım su bardağı tahin ekleyin ve tavayı ocaktan alın.

Haşlanmış nohutların kabuklarını soyup, patatesleri ilave edin. Sonrasında blender’dan geçirip, püre yapın.

Üzerine kalan yarım bardak tahini ve tuzu da ilave edin ve kıvamlı bir harç haline getirin.

Hazırladığınız harcı 5-6 parçaya ayırıp, streç filmi iki kat yaparak tezgaha serin ve açın içine soğanlı harçtan koyup streç film yardımıyla bütünleştirerek top şeklini verin.

Topiklerin üzerine limon suyu ve tarçın ekleyerek servis edin.