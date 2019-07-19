'Top Gun' döndü

Sinema severlerin 33 yıldır beklediği devam filminden ilk görüntüler ortaya çıktı.

1986 yılında vizyona giren yönetmenliğini 2012'de hayatını kaybeden Tony Scott'ın yaptığı başrollerini Tom Cruise ve Kelly McGillis'in paylaştığı 'Top Gun'ın devam filmi 'Top Gun: Maverick'in fragmanı görücüye çıktı.

Cruise fragmanı Twitter hesabından "Maverick döndü' diye paylaştı. Fragman birkaç saatte 8 milyondan fazla izlendi.

Yönetmenliğini daha önce Oblivion filminde de Tom Cruise'la çalışan Joseph Kosinski'nin yaptığı filmde Cruise'un yanı sıra Mad Man dizisiyle adını duyuran Jon Hamm ve Oscarlı yıldız Jennifer Connelly de rol alıyor.

Hamm, filmde daha önce hiç kullanılmamış tekniklerle çekimler yapıldığını, özellikle havadaki sahnelerin nefes keseceğini söyledi.