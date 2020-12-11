Canınız atıştırmalık sandviç ekmeği çektiyse hem doyurucu hem de lezzetli olan ton balıklı sandviç denemenizi öneririm. Açlığınızı gidererek uzun süre tok kalmanızı sağlayacak olan ton balıklı sandviç yapımına geçelim.

TON BALIKLI SANDVİÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

2 adet kepekli sandviç ekmeği

2×80 gr ton balığı konservesi

2 tatlı kaşığı mayonez

2 yaprak marul

1 adet orta boy domates

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet sivri biber

1 ince dilim beyaz peynir

1 çay kaşığı kekik

Limon suyu, tuz, karabiber

TON BALIKLI SANDVİÇ YAPILIŞI:

Bir kaseye ton balıklarımızı alıyoruz. Mayonez, kekik, limon suyu, karabiber ve tuzu ekleyip, karıştırıyoruz. Daha sonra sandviç ekmeğinin içine, ince ince kıydığımız soğanlarımızı diziyoruz. Üzerine, ton balıklı karışımımızı yayıyoruz. Onun üzerine domates, marul ve biberimizi peynirimizi koyuyoruz. Sandviç hazır.

Afiyet olsun…

PÜF NOKTASI:

Ton balığınızı konserve alıyorsanız, mutlaka fazla yağını süzün.

Sandviç ekmeği yerine, tost ekmeği ya da kepekli ekmek kullanabilirsiniz.