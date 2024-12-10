Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri 18 yaşında milyoner oldu

İddiaya göre Cruise, Holmes’tan boşanırken bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın bir kısmı Suri'nin gelecekteki mali durumunu da içeriyordu. Buna göre Suri 18 yaşına bastığında bu fona erişmesine izin verildi. Paranın geri kalanı 30'lu yaşlarına geldiğinde ona sunulacak. Bu fonun, tüm parayı bir kerede alıp kullanamayacağı şekilde oluşturulduğu öğrenildi.

Suri Cruise, kullanabildiği kadarıyla bile vakıf fonu aracılığıyla önemli bir servet elde etti.