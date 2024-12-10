Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri 18 yaşında milyoner oldu
Tom Cruise'un, Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen ancak yıllardır görmediği kızı Suri, artık babasının kendisi için ayırdığı fondan yararlanabiliyor. 18 yaşındaki Suri'nin milyonlarca dolarının olduğu öğrenildi
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Tom Cruise ve Katie Holmes'un kızı Suri, henüz 18'indeyken bir milyonere dönüştü.
Suri Cruise, yıllardır kendisiyle görüşmeyen babası Tom Cruise sayesinde yüklü miktarda paraya sahip oldu. 18 Nisan'da 18 yaşına basan Suri, babasının kendisi için ayırdığı fondan artık yararlanabiliyor.
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İddiaya göre Cruise, Holmes’tan boşanırken bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın bir kısmı Suri'nin gelecekteki mali durumunu da içeriyordu. Buna göre Suri 18 yaşına bastığında bu fona erişmesine izin verildi. Paranın geri kalanı 30'lu yaşlarına geldiğinde ona sunulacak. Bu fonun, tüm parayı bir kerede alıp kullanamayacağı şekilde oluşturulduğu öğrenildi.
Suri Cruise, kullanabildiği kadarıyla bile vakıf fonu aracılığıyla önemli bir servet elde etti.
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Yakın zamanda kendisi için ayrılan vakıf fonuna erişim hakkı verilen Suri'nin, eskisinden çok daha zengin olduğu bildirildi. Vakıf fonunun kesin büyüklüğü bilinmiyor, ancak Tom Cruise'un 600 milyon doların üzerinde bir servetinin olduğu düşünülürse fonda önemli bir miktar birikimin olduğu tahmin ediliyor.
Aşk çocuğu olarak doğup büyüse de Suri, uzun yıllardır babasından uzak bir hayat yaşıyor. Tom Cruise’un kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor. Suri, yıllarca annesinin kanatları altında yaşadı. Artık annesinden uzakta yaşıyor ve Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
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Katie Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise, İtalya'nın Bracciano kentindeki 15'inci yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri 7 aylıktı.
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Nicole Kidman'la olan ilk evliliğinden şu anda 31 yaşında olan Bella ve 29 yaşında olan Connor adında iki evlatlık çocuğu olan Cruise, Kidman'dan üyesi olduğu Scientology tarikatı yüzünden olaylı bir şekilde boşanmasının ardından, Kate Holmes ile de aynı sebeple boşanmıştı.
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Cruise, boşanma aşamasında Holmes'a Suri 18 yaşına gelene kadar yılda 400 bin dolar ve gelecekteki "tıbbi, diş, sigorta, eğitim, kolej ve diğer müfredat dışı masrafları" ödemeyi kabul etmişti.
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