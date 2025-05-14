Tom Cruise üç yıl sonra yeniden Cannes Film Festivali'nde

Tom Cruise, 'Top Gun: Maverick' filmiyle Cannes Film Festivali'ne gidişinden üç yıl sonra yeni filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' ile Cannes'a döndü.

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Tom Cruise, Fransa'nın Cannes şehrine ayak basar basmaz basının karşısına çıktı. Fotoğraf çekiminde büyük ilgi gören Cruise'a, filmin yönetmeni Christopher McQuarries de eşlik etti.

Tom Cruise, 2022'deki festivalden Onursal Altın Palmiye ile ayrılmıştı. 'Top Gun: Maverick' filminin galasında oyuncular kırmızı halıda hayranlarıyla buluşurken, üzerlerinde jet uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.

Tom Cruise ve yönetmen Christopher McQuarries

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62 yaşındaki Tom Cruise'un bu defa yeni 'Görevimiz Tehlike' filmi için ilgi çekecek bir planı olup olmadığı Cannes'da merakla bekleniyor.

'Mission Impossible - Son Hesaplaşma' oyuncuları Hannah Waddingham, Hayley Atwell, Tom Cruise, Angela Bassett ve Pom Klementieff

Geçtiğimiz hafta Tokyo'da vizyona giren 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' 23 Mayıs'ta dünya çapında gösterime girecek.