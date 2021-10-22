"BİZ BİR KALECİ GİBİ ENGELLİYORUZ!"

Geçtiğimiz yıl haziran ayında ikinci çocukları Alina'yı kucağına alan ikikiden Sayışman, "Efehan kardeşi ile nasıl anlaşıyor? Kıskançlık var mı?" sorularına da yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Kıskanmaz olur mu? Bazen sakince yaklaşmaya çalışıyor, bazen de ona doğru koşmaya başlıyor ve biz bir kaleci gibi engelliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER YERİNİ SIKIYOR"

Abazi ise, "Çok masum ve sevecen gibi yaklaşıp, sonradan her yerini sıkıyor." diye konuştu.