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Tolgahan Sayışman: Kız babası olduğum için tuhaf hissettim - Magazin haberleri

Tolgahan Sayışman: Kız babası olduğum için tuhaf hissettim

Önceki gün kardeşi Nil Sayışman'ı evlendiren Tolgahan Sayışman, mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Allah onları mesut etsin. Gerçekten çok duygulandım. Kız babası olduğum için bu bana bir prova gibi oldu. Biraz tuhaf hissettim" dedi

22.10.2021 - 10:43 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman, dün sevgilisi Emre Hançer ile nikah masasına oturdu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Düğünde eşi Almeda Abazi (29) ile birlikte objektiflere yansıyan Sayışman (39), basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    "KIZ BABASI OLDUĞUM İÇİN BU BANA BİR PROVA GİBİ OLDU"

    "Allah onları mesut etsin. Onlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam nasip olmasını dilerim." diyerek söze başlayan Tolgahan Sayışman, "Değişik bir duyguymuş, gerçekten çok duygulandım. Kız babası olduğum için bu bana bir prova gibi oldu. Biraz tuhaf hissettim." şeklinde konuştu.

  • "BİZ BİR KALECİ GİBİ ENGELLİYORUZ!"

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında ikinci çocukları Alina'yı kucağına alan ikikiden Sayışman, "Efehan kardeşi ile nasıl anlaşıyor? Kıskançlık var mı?" sorularına da yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, "Kıskanmaz olur mu? Bazen sakince yaklaşmaya çalışıyor, bazen de ona doğru koşmaya başlıyor ve biz bir kaleci gibi engelliyoruz." ifadelerini kullandı.

    "HER YERİNİ SIKIYOR"

    Abazi ise, "Çok masum ve sevecen gibi yaklaşıp, sonradan her yerini sıkıyor." diye konuştu.

  • "SEVGİNİZ HEP İLK ANKİ GİBİ TAZE KALSIN"

    Tolgahan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman'ın Emre Hançer ile Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünde Sayışman Ailesi tam kadro yer aldı.

    Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ünlü oyuncu, "Sevginizi ölümsüzleştirmeye doğru attığınız bu adımda, yaşantınızın her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalması ve mutlu olmanız dileğimle..." ifadelerini kullandı.

  • 2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. 

  • Çift, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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