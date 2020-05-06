"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Hayatımın en hızlı geçen 1 yılını geride bıraktım. Efehan hangi ara doğdu da birinci yaşını kutladık, anlamadım bile. Bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun.

Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Güzel dileklerini, 'İyi ki doğmuş' mesajlarını ve dualarını esirgemeyen; yakın, uzak bütün dostlarımıza selam olsun.