Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Ayrılmadık, boşanmadık - Magazin haberleri

        Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Ayrılmadık, boşanmadık

        Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Tolga Savacı'nın eşi yazar Nermin Bezmen, vefat etmeden önce ünlü oyuncuyla boşandıklarına dair çıkan iddiaları yalanladı. Bezmen; "Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah 'İlk günkü kadar aşığım sana' diye sarmalamıştı beni" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 12:57 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tolga Savacı, geçtiğimiz hafta pazartesi günü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun cenazesi, vasiyeti üzerine ABD'de defnedildi. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlandı.

        • 2

          Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen, vefat etmeden önce Tolga Savacı ile boşandıklarına dair iddiaların ardından açıklama yaptı.

        • 3

          Eşiyle aralarında geçen son konuşmayı anlatan Nermin Bezmen; "Yüreğimin bıçaklarla kıyılıp yangınlarda olduğu şu günlerde sevdiceğim Tolgacığımla boşanmış olduğumuz üzerine insafsız, Allah’tan korkusuz yalan habere üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolga’mın hayranlarına: Lütfen üzülmeyin! Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah 'İlk günkü kadar aşığım sana' diye sarmalamıştı beni. 'Ben de sana bir tanem' demiştim… Son sözlerimiz buydu" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Nermin Bezmen ayrıca Tolga Savacı'nın bu fotoğrafına ise; "Canım Tolgacığım, sevgilim, sevdiceğim... Nasıl evcimendin, nasıl 'yuva'mızı severdin. Her kırılan, çatlayan, patlayan senin hünerinle deva bulurdu. Yemek masamızın üzerinde araba parçalarının tamirini yapmana biraz takılırdım ama hiç sesimi çıkarmaz, gülümser geçerdim. İyi ki... İyi ki sana üzüntü vermemişim, aptal dünya meselelerinden..." mesajını düştü.

        • 5

          Nermin Bezmen bu fotoğrafa da "Yaralı yüreğime teselli bir armağandın yaradanımdan... Geldin, sınırsız sevginle, aşkınla, şefkatin ve ihtimamınla kalbimi iyileştirdin. Sıcacık, duygusal, romantik, dürüst, sadık, egodan uzak verici kişiliğine ancak aşık olunabilirdi ve ben de aşık oldum. Ne güzeldin canım sevdiceğim, ne güzeldik beraber...." notunu düştü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Habertürk Anasayfa