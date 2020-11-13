Tolga Sarıtaş: Seyirci bizi sevdi, çok mutluyuz - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi "Arıza"nın yıldız oyuncusu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

Mayruk koşar adımlarla araca binerken, Sarıtaş ise ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Dizinin çok iyi gittiğini söyleyen Tolga Sarıtaş, "Seyirci bizi sevdi, mutluyuz. Sette çok dikkatli çalışıyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz" dedi.

Sarıtaş, muhabirlerin "evlilik" sorularına ise, "Her şey yolunda" cevabını verdi.