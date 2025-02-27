Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının soruları karşısında konuşmak istemediğini dile getiren Pusat, hızlı adımlarla oradan ayrıldı.

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Aybüke Pusat, daha sonra kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç'ın tekne partisine katıldı.

"HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Tolga Sarıtaş ise geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışında Beykoz'da geçirdiği trafik kazası hakkında konuştu. Sarıtaş, "Çok şükür ucuz atlattık. Herkes iyi herhangi bir sorun yok" dedi.