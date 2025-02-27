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        Haberler Objektife Takılanlar Tolga Sarıtaş karlı havada geçirdiği kaza hakkında konuştu: Ucuz atlattık

        Tolga Sarıtaş: Ucuz atlattık

        Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışında trafik kazası geçiren Tolga Sarıtaş; "Çok şükür ucuz atlattık. Herkes iyi, herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:40
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        "Ucuz atlattık"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının soruları karşısında konuşmak istemediğini dile getiren Pusat, hızlı adımlarla oradan ayrıldı.

        Aybüke Pusat, daha sonra kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç'ın tekne partisine katıldı.

        "HERHANGİ BİR SORUN YOK"

        Tolga Sarıtaş ise geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışında Beykoz'da geçirdiği trafik kazası hakkında konuştu. Sarıtaş, "Çok şükür ucuz atlattık. Herkes iyi herhangi bir sorun yok" dedi.

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        #Tolga Sarıtaş
        #Aybüke Pusat

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