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Tolga Karel ölümden dönmüş: Milyonluk TIR'ı küle dönmüş!

Tolga Karel ölümden dönmüş!

Yaklaşık 5 yıldır hayatını Amerika'da sürdüren ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, ölümden döndüğünü açıkladı. Geçtiğimiz sene satın aldığı ilk TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları yayınlayan oyuncu, "Ne yollardan geçtik, ne ölümlerden döndük bilin istedim" ifadelerini kullandı

21.12.2021 - 11:51 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 25 Nisan 2019'da Colorado'da yaşanan bir kazada freni boşalan TIR, araçlara çarparak durabildi. TIR'da başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetti. TIR şoförünün ise 110 yıl hapis cezası istendi.

    Sosyal medyada konuşulan bu olayla ilgili açıklamalar yapan Tolga Karel (43), geçen sene yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı.

  • "4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ AMA BU ÇOCUK KATİL DEĞİL"

    4 kişinin öldüğü kazadaki TIR şoförü hakkında konuşan Karel, "Evet, o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet, çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu." ifadelerini kullandı.

  • ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ!

    Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, "Bakın, ilk defa paylaşıyorum." diyerek, 2020 yılında ilk satın aldığı TIR'ın otobanda seyir halindeyken alev aldığı anları paylaştı. Saniyeler içinde araçtan çıkarak kurtulan Karel'in milyonluk TIR'ı ise küle döndü.

  • "İLK GÖZ AĞRIM KÜL OLDU"

    Otobanda alevler içinde yanan TIR'ına ait görüntüleri yayınlayan oyuncu, "Sevmiyorum böyle görüntüleri ama bu benim ilk TIR'ımdı. Geçen sene temmuz ayı 2020... Arizona'da frenlerim patladı. Allah korudu, sağ tarafa kendimi zor attım. Saniyeler içinde TIR'ım, ilk göz ağrım gözlerimin önünde kül oldu. Bütün eşyalarım yandı. Pasaportum, her şeyim... Arizona'da çölün ortasında bir başıma kaldım. Eğer yoğun bir trafik içinde olsaydım ben de belki o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım." şeklinde konuştu.

  • "BU OLAY GEÇEN SENE YAŞANDI"

    Görüntüleri paylaştıktan sonra takipçilerinden onlarca mesaj alan Tolga Karel, yeni bir açıklamada daha bulundu. Ünlü isim, "Sevgili dostlar; tüm dualarınız için sonsuz şükranlarımı iletiyorum hepinize fakat bu olay geçen sene yaşandı. Yıl 2020... Yayınlamamın sebebi; ne yollardan geçtik ne ölümlerden döndük bilin istedim..." dedi.

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