"ONUN TÜM HAYATI SANAT OLMUŞTU"



Tolga Güleryüz’ün kardeşi Ahmet Güleryüz, ağabeyini çok özlediğini belirterek, "Bu organizasyona ev sahipliği yapan belediye başkanımız Utku Gümrükçü’ye teşekkür ederim. Çok üzücü bir olay yaşadık, ağabeyim vefat etti. O günden bu yana neler yaşadığımızı anlatmak çok zor. Onun varlığı benim için bir güçtü. Yaşı genç olmasına rağmen çok şey başardı, eksikliğini çok fazla hissediyorum. Onun tüm hayatı sanat olmuştu. Bizim ülkemizde sanatçı olmak çok zor. Umarım ülkemizde bir zihniyet değişimi yaşanır ve sanata, sanatçıya daha fazla değer verilir" dedi.

Meslektaşları ve arkadaşları, Tolga Güleryüz ile ilgili duygu ve düşünceleri şöyle dile getirdi;