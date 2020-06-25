Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı. BtcTurk Yeni Malatyaspor için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.

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