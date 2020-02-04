Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe’de uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen ve takımın önemli parçalarından biri olan Tolga Ciğerci kaçırdığı goller sebebiyle büyük üzüntü yaşıyor. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon kanat bölgesinde çok daha fazla forma şansı bulurken, bu alandaki rakiplerine oranla çok daha fazla pozisyon yakaladı.

Buna rağmen Tolga bitiricilik konusunda istediklerini gerçekleştiremezken, buna rağmen gerek ofansif konuda sürekli ceza sahası içine koşular yapması, gerek çok fazla pozisyona girmesi, defansif konuda da sorumluluklarını hiç aksatmaması sebebiyle performansıyla teknik heyetten takdir almaya devam ediyor.

Gol kaçırmasıyla ilgili de bir şanssızlık içerisinde olduğunu düşünen emektar futbolcu, antrenmanlarda bu konuda özel çalışmalar yapmaya da devam ediyor. Kaçırdığı bu gollerin telafisini ligin final haftalarına doğru yapacağına inanan Tolga ayrıca neredeyse tüm maçlarda takımın en çok koşan oyuncularından biri olmayı başarıyor.