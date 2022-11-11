Baba-oğul arasında geçen diyaloğa kız kardeşi Tuna Çevik de dahil oldu. İşte Çevik ailesi arasında geçen o mesajlaşma:

Tan Çevik: Zaman ne hızlı geçiyor usta!

Tolga Çevik: Oğlum yapma lan… Daha var benim vaktim ya...

Tan Çevik: Yaşlandık babuş.

Tuna Çevik: Aa ağabey bebek aynı sen!

Tan Çevik: Kimsiniz?