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Tolga Akış: Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir düğünü çok uzatmaz

Tolga Akış: Düğünü çok uzatmazlar

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Tolga Akış'a, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e yaptığı evlilik teklifi soruldu. Akış, konuyla alakalı, "Kendi aralarında güzel bir kutlama yaptılar ama ben de saniye saniye takip ettim aslında. Düğünü çok uzatmazlar gibi geliyor bana. Ben zamanını veremem" dedi

18.02.2022 - 09:57 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Zeynep Bastık ile 7 ay önce nikah masasına oturan menajer Tolga Akış, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Akış, bir alışveriş merkezinin valesinden son model aracını alırken görüntülendi. Tolga Akış, üstü açık otomobil için, "Bu benim aracım." şeklinde konuştu.

  • "ALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

    Yeğeniyle alışveriş yaptığını dile getiren Akış, eşinin İzmir'de konseri olduğu için yanlarında olamadığı belirtti. Konuyla alakalı konuşan Tolga Akış, "Özlüyoruz tabii ki ama alışmak zorundayız. Şehir şehir gezmeye başlayacak yakında." ifadelerini kullandı.

  • "BİZ BU KONUYU ARAMIZDA TARTIŞMADIK"

    Akış'a, eşi Zeynep Bastık ile Edis'in sosyal medyada çok konuşulan samimi dans videosu soruldu.

    Tolga Akış, "Edis ikimizin de çok yakın arkadaşı. En yakın arkadaşlarımdan... Bizim için sorun olan bir şey değil. Konu yok ortada bizim için. Biz konuyu Zeynep'le aramızda tartışmadık bile. O dönem yazılanlara üzüldük sadece, o kadar." dedi.

  • "DÜĞÜNÜ ÇOK UZATMAZLAR"

    Akış, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e yaptığı evlilik teklifi sorulunca ise, "Kendi aralarında güzel bir kutlama yaptılar ama ben de saniye saniye takip ettim aslında. Düğünü çok uzatmazlar gibi geliyor bana. Ben zamanını veremem." açıklamasını yaptı.

  • "EVET" DEMİŞTİ

    Oyuncu Demet Özdemir (29) ile müzisyen Oğuzhan Koç (36), ilişkilerini resmiyete dökme kararı almıştı. Ünlü şarkıcı, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi etmişti.

    "Sakiler Grubu"nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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