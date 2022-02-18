"DÜĞÜNÜ ÇOK UZATMAZLAR"

"BİZ BU KONUYU ARAMIZDA TARTIŞMADIK"

Akış'a, eşi Zeynep Bastık ile Edis'in sosyal medyada çok konuşulan samimi dans videosu soruldu.

Tolga Akış, "Edis ikimizin de çok yakın arkadaşı. En yakın arkadaşlarımdan... Bizim için sorun olan bir şey değil. Konu yok ortada bizim için. Biz konuyu Zeynep'le aramızda tartışmadık bile. O dönem yazılanlara üzüldük sadece, o kadar." dedi.