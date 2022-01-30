Ünlü çiftin acı günü

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Geçen yıl temmuz ayında şarkıcı Zeynep Bastık ile nikah masasına oturan Tolga Akış, baba acısıyla sarsıldı.

Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış, vefat etti. Acı haberi Instagram'dan duyuran Tolga Akış, babasının fotoğrafını paylaştı.

"HEPMİZDE İZİN ÇOK DERİN"

Akış, gönderisinde "Bu dünya seni tanıdığı için çok sanslı canım babam. Kocaman kalbine sığdırdığın onca arkadaş, dost, çocuk ve sahipsiz hayvan seni binlerce evde anmaya, hikayelerini anlatmaya, yaşatmaya devam edecek. Hepimizde izin çok derin. Artık bizim için her yerdesin. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Baba Akış'ın cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Bursa FSM Camii'nde kılınacağı belirtildi.