Tokyo'da olimpiyat rekoru!

YÜZMEDE SONUÇLAR
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde kadınlar 100 metre sırtüstü final yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown, 57.47'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta McKeown'ın ardından Kanadalı Kylie Masse 57.72 ile gümüş, ABD'li Regan Smith ise 58.05 ile bronz madalya aldı.
Dünya rekortmeni McKeown, 57.47 ile ilk sırada yer alarak Tokyo 2020'de olimpiyat rekorunun da sahibi oldu. Olimpiyatlarda kadınlar 100 metre sırtüstünde dün yarı finalde ABD'li Regan Smith 57.86'lık derecesiyle rekor kırarken, McKeown finalde bunu biraz daha geliştirdi.
ERKEKLER 200 METRE SERBEST
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest stil finalinde Büyük Britanyalı Tom Dean altın madalya kazandı.
Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta 21 yaşındaki Dean 1.44.22'lik derecesiyle birinci olurken, aynı ülkeden Duncan Scott 1.44.26 ile gümüş madalya aldı. Brezilyalı Fernando Scheffer ise 1.44.66'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.
ERKEKLER 100 METRE SIRTÜSTÜ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde erkekler 100 metre sırtüstü final yarışında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov altın madalya aldı.
Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta Rylov, 51.98'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve Avrupa rekoru kırdı.
Bir başka Rusya Olimpiyat Komitesi sporcusu Kliment Kolesnikov 52.00 ile gümüş ve ABD'li Ryan Murphy de 52.19 ile bronz madalya kazandı.
KADINLAR 100 METRE KURBAĞALAMA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yüzmede kadınlar 100 metre kurbağalamada ABD'li Lydia Jacoby altın madalya kazandı.
Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Jacoby 1.04.95'lik derecesiyle birinci olurken, 25 Temmuz'daki yarı final yarışında 1.04.82 ile olimpiyat rekoru kıran Güney Afrikalı Tatjana Schoenmaker 1.05.22 ile gümüş ve ABD'li Lilly King ise 1.05.54'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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